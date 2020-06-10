Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Serenay Sarıkaya o yorumlara kızdı! Takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu
10 Haziran 2020 Çarşamba 12:42 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya o yorumlara kızdı! Takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu

Serenay Sarıkaya o yorumlara kızdı! Takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu

Bir sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın beraber olduğu fotoğraflarına sürekli olarak yorum yapınca Sarıkaya sinirlendi. Takipçisini sosyal medyadan uyaran oyuncunun mesajları ifşa oldu.

2020 yılının bomba aşkı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, magazin gündeminin dilinden düşmüyor. Sosyal medyada artık beraber fotoğraf paylaşmaya başlayan ünlü çift, magazin basının yakın takibinde. Bir sosyal medya kullanıcısı ikilinin hiçbir fotoğrafını kaçırmadan, sürekli yorumladı. Sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın fotoğrafına “Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki” yorumunu yaptı.

“ŞANSINI ZORLUYORSUN”

Sosyal medya kullanıcısının yorumu üzerine Serenay Sarıkaya, ”Alp şansını çok mu zorluyorsun?” mesajını attı. Alp isimli sosyal medya kullanıcısı ise ”Abuuuv nasıl bir şans?” cevabını verince ise Sarıkaya, ”Böyle bir şans” yazdı.

Serenay Sarıkaya’nın mesajı üzerine ”Merak ettim umarım güzel bir şeydir” mesajını atan Alp isimli kullanıcıyı, Sarıkaya sosyal medya hesabından engelledi.

İçişleri 81 il valiliğine uyarı gönderdi! O görüntüler harekete geçirdi
Savaş uçakları karşı karşıya geldi... ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik!
Yunanistan'dan Türk eserlerine büyük saygısızlık! Harabeye çevirdiler
Dev projede tarih belli oldu... İstanbul'un yeni simgesi olacak!
'Onun gibi olmayı çok isterdim!'
Muhalefet tarım eleştirilerinde haklı mı ?

Muhalefet tarım eleştirilerinde haklı mı ?

İngiltere'deki operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

İngiltere'deki operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artı

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artırıyor!

'Kocam kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sür�

'Kocam kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi!' demişti... Efe Bezci cephesinden açıklama!