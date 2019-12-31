Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı ile büyüleyecek! Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkı nedir?

Serenay Sarıkaya’nın O Ses Türkiye performansı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniliyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında Serenay Sarıkaya’da bulunuyor. Sarıkaya’nın yarışmada söylediği şarkı da merak konusu haline geldi. Güzel oyuncu rol aldığı Alice Harikalar Diyarında müzikalinden bir şarkıyı seslendiriyor. Haberimiz içerisinden söz ve müziği başarılı sanatçı Nil Karaibrahimgil’e ait olan şarkı ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

SERENAY SARIKAYA O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA!

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında Serenay Sarıkaya’da bulunuyor. Başarılı oyuncunun sesinin güzelliği rol aldığı Medcezir dizisinde söylediği şarkılar ile keşfedilmişti.

Yarışmanın fragmanını izleyen izleyiciler sosyal medya hesapları üzerinden Sarıkaya ile ilgili övgü dolu mesajlar yayınladılar. Sarıkaya’nın yarışmada söylediği şarkı da merak konusu haline geldi. Güzel oyuncu rol aldığı Alice Harikalar Diyarında müzikalinden bir şarkıyı seslendiriyor. İşte Nil Karaibrahimgil’in yazdığı şarkının sözleri….

SERENAY SARIKAYA'NIN SÖYLEDİĞİ DUY BENİ ŞARKISININ SÖZLERİ

İnsanlar olmuşlar birer ekran / Kim bilir gerçekte nasıllar?

Kendimi yalnız hissediyorsam / Sebep biraz benim biraz onlar...

Halbuki bir derin nefes alsam / Biraz tutsam, bıraksam...

Gözlerinizin içine baksam / Orda bulsam ne arıyorsam...

Karanlık duy beni! Korkmuyorum senden! / Alice’im ben senin

Geçerim içinden / Bin şarkı yazdım ben vazgeçmemeye /

Vakit yok keşkeye / Her gün bir hediye...

Yapılmışız biz yıldız tozundan / Düşününce tuhaf değil mi?

Çıkınca düşünce balonundan / Duygular galip gelmez mi?

Halbuki bir derin nefes alsak / Ve kalplerimizi açsak

Gözlerimizin içine baksak / Orda bulsak / Ne arıyorsak...

Rüzgarım duy beni! Geliyorum seninle! / Koşalım mı hadi hayallerimize.

Haklısın bir gün bile / Yolu şaşırmadık.

Düştüğümüz oldu ama hiç yılmadık / Karanlık duy beni...

Korkmuyorum senden / Alice’im ben senin geçerim içinden

Bin şarkı yazdım ben özgürlüğüme / Vakit yok keşkeye / Her gün bir hediye.