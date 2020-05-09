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  3. Serenay Sarıkaya konuşamadı! Alay konusu olan oyuncu eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetildi!

Serenay Sarıkaya konuşamadı! Alay konusu olan oyuncu eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetildi!

Serenay Sarıkaya konuşamadı! Alay konusu olan oyuncu eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetildi!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir canlı yayına katıldı. Sarıkaya'nın bol 'eee'li konuşması sosyal medyada alay konusu oldu.

Geçen yılın sonlarında başlayan aşkları dolu dizgin devam eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, karantina günlerinde bile kendilerine fırsat yaratıp bir araya geliyor.

Yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile aşklarını gözler önüne seren ikiliden Serenay Sarıkaya katıldığı bir sosyal medya canlı yayını ile gündeme geldi.

ALAY KONUSU OLDU

Katıldığı canlı yayındaki bol “eeee”li konuşması eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetilen Serenay Sarıkaya sosyal medya platformlarında alay konusu oldu.


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