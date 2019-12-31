Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Serenay Sarıkaya boyu kaç, kaç kilo?

Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Türk oyuncu ve model Serenay Sarıkaya bugün O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılıyor. Bu zamana kadar birçok dizide oynayan Sarıkaya çıkışı Medcezir dizisinde yakaladı. Güzelliği kadar sesi ile de büyüleyen Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? araştırılmaya başladı. İşte biyografisi..

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

1.75 boyundaki 55 kilo olan Türk oyuncu ve model Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Serenay Sarıkaya şuanda Alice Müzikalinde oynuyor.