Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? İşte Serenay Sarıkaya'nın merak edilen hayatı..

Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Serenay Sarıkaya'nın aşk hayatı magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer alıyor. Adı Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya'nın yaşı hayranları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Alis Müzikali'nin başrolünde oynayan Serenay Sarıkaya'nın merak edilen hayatı ile ilgili bilgiler haberimizde..

SERENAY SARIKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya,7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele ki gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi. O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

2006 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda jüri özel ödülü almasının ardından Şahin Alpaslan'ın yönettiği Şaşkın filminde rol aldı ve Itır karakterini canlandırdı. 2008 yılında Turkcell'in bir reklam filminde rol aldı ve yapımcılığını Sinan Çetin'in yönetmenliğini de Murat Şeker'in yaptığı Plajda isimli ikinci sinema filminde rol alan Sarıkaya, filmde Aslı karakterini canlandırdı. Ayrıca başrolünü yine Sinan Çetin tarafından yapılan ve Celal Çimen tarafından yönetilen Peri Masalı isimli fantastik dizide iyilik perisi Talya karakterini canlandırdı ve dizide Ayşen Gruda, Altan Günbay ve Şahap Sayılgan gibi isimlerle birlikte rol aldı. Aynı yıl yine Sinan Çetin tarafından yapılan ve Deniz Ergun tarafından yönetilen Limon Ağacı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaştı ve onuncu bölüm sonunda yayından kaldırılan dizide Peri karakterini canlandırdı. Dizinin sona ermesinin ardından yine 2008 yılında Tayfun Güneyer tarafından yapılan ve Adnan Güler tarafından yönetilen Adanalı dizisinde rol almaya başladı. Başrolünü Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi oyuncuların paylaştığı dizide Oktay Kaynarca'nın kızı Sofia karakterini canlandırdı.

2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olan Sarıkaya, Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ancak oyunculuk kariyerini devam ettirmek istemesinden dolayı yarışmadan çekilen Sarıkaya'nın yerine Türkiye'yi Gizem Memiç temsil etti. İkinci sezonun sonunda Adanalı dizisinden ayrılan Sarıkaya, yine 2010 yılında Şükrü Avşar'ın yapımcılığını, Murat Düzgünoğlu'nun ise yönetmenliğini yaptığı Lale Devri dizisinde Yeşim Taşkıran karakterini üstlenerek Tolgahan Sayışman ve Hatice Aslan gibi isimlerle başrolü paylaştı. Dizinin bir bölümünde seslendirdiği bir şarkı büyük ilgi gördü ve albüm yapması için teklifler geldi. Sarıkaya, bu konuyla ilgili müziğe olan yeteneğini arkadaşının keşfettiğini ve sesini geliştirmek için eğitim alabileceğini söyledi. Ayrıca bir röportajında albüm teklifleri için "Teklifler doğru. Ücretler de fena değil. Ama şarkıcılık yapmam, işim oyunculuk" dedi. 2011 yılında Hoşçakal isimli bir kısa filmde rol aldı. 2012'de Lale Devri dizisinin ikinci sezonunda diziden ayrılmak isteyen Sarıkaya, sözleşmesi gereği üçüncü sezonunun başlarında ölerek dizeden ayrıldı.

Serenay Sarıkaya, çekimleri 2013 yılının Mayıs ayında başlayan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin ikinci sinema filmi olan Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde Melisa karakterini canlandırdı. Aynı yıl Amerikan yapımı The OC dizisinden uyarlanan Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer alacağı açıklandı. Senaryosu Ece Yörenç tarafından yazılan ve Ali Bilgin tarafından yönetilen dizide orijinali Marissa Cooper olan Mira Beylice karakterini canlandırdı. 2014 yılında Medcezir'de birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile birlikte Elidor markasının reklam yüzü oldu. Bu kapsamda aynı yılın mart ayında yönetmenliğini İzlandalı yönetmen Thor'un yaptığı bir reklam filminde yer aldı. Aynı yıl Mavi Jeans'in yeni reklam yüzü oldu ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için çekilen reklam filminde dünyaca ünlü Brezilyalı model Francisco Lachowski ile birlikte yer aldı. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi üç günde çekildi. 2015 yılında ise yine aynı markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için Kerem Bürsin ile birlikte kamera karşına geçti. Sarıkaya ve Bürsin'in birlikte şarkıda söylediği reklam filmi izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.