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  3. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı" O detay kafaları karıştırdı

2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında sonlandırmıştı.

Biten ilişkinin ardından Sarıkaya ve Bürsin hakkında çeşitli aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan ikilinin, yeniden barıştığı öne sürüldü.

O DETAY KAFALARI KARIŞTIRDI

Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı köpeklerin, eski aşkı Kerem Bürsin'in köpekleri olduğu iddia edildi. Bu paylaşım ikili arasındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.


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