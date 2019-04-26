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  3. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin aşkı bitti

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin aşkı bitti

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin aşkı bitti

Oyuncu çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'den ayrılık haberi geldi. Sarıkaya ve Bürsin ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı

2. Sayfa'nın haberine göre; 3.5 yıldır birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'den kötü haber geldi. Çift, ayrılık kararı aldı.

Ünlü çift, yakınlarına ayrılık nedenini de açıkladı.

İkilinin, "İlişkimizdeki heyecanı kaybettik" dediği öğrenildi. Serenay Sarıkaya'nın evinde yaşayan Bürsin, yeni ev arayışına başladı.

Spor tutkunu olan Bürsin, spor salonunu fotoğrafını, 'Yanızlık' notuyla Instagram'dan paylaştı.
 

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