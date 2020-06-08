08 Haziran 2020 Pazartesi 16:09 | Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz tatil sezonunu açtı! Birlikte ilk paylaşım...
Bir süredir kendisinden 19 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Sevgilisiyle tatil sezonunu açan Sarıkaya'ya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Geçtiğimiz günlerde evlerinin havuzunda sarmaş dolaş görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, şimdi de sarmaş dolaş pozlarını paylaştı. Özel hayatını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etmeyen Sarıkaya, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğrafını paylaştı.
Kişisel hesabından sadece işiyle alakalı ve kendi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la çıktıkları tatilde çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun siyah kalp koyarak paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.