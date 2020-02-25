Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz daha fazla dayanamadı: Vallahi bıktım artık!

Çıkışta muhabirlerle karşılaşan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya soruları karşısında isyan etti. Özel hayatının nasıl gittiği sorulan Yılmaz, "Bıktım artık vallahi bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi şeyler bunlar. 50 yaşına geldin ben. Çok hafife alıyorsunuz." diyerek gazetecilere sert çıktı.

NE OLMUŞTU?

Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Cem Yılmaz, kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Atina sokaklarında ilk kez yan yana görüntülenen çiftten Sarıkaya, Türkiye dönüşü “Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi” diyerek aşk iddialarını doğruladı.

'SERENAY İLE EVLENDİK'

Geçtiğimiz günlerde ise Cem Yılmaz, flaş bir evlilik açıklamasında bulundu. Yılmaz, "Evet, Serenay ile evlendik. Haberler doğru" diyerek evlilik iddialarını tiye aldı. Komedyen, Defne Samyeli'yle ilgili sorular üzerine, "Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım" dedi.

Yılmaz, Kerem Bürsin'le ilgili ise, "Kerem beyi de çok seviyorum. Ona da bir gönderme yapmadım" yanıtını verdi.