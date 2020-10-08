Serenay Sarıkaya hastaneye yattı iddiası! Adını 'Seren Kaya' yaptı

Serenay Sarıkaya, estetik yaptırmak için hastaneye yattı.

Uçankuş'un aktardığı iddiaya göre, Serenay Sarıkaya gizli gizli yaptırdığı estetik ameliyatının duyulmaması için hastane kayıtlarına adını “Seren Kaya” olarak bildirdiği öğrenildi.