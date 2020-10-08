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  • Serenay Sarıkaya hastaneye yattı iddiası! Adını 'Seren Kaya' yaptı
08 Ekim 2020 Perşembe 15:20 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya hastaneye yattı iddiası! Adını 'Seren Kaya' yaptı

Serenay Sarıkaya hastaneye yattı iddiası! Adını 'Seren Kaya' yaptı

Serenay Sarıkaya'nın estetik yaptırmak için hastaneye yattığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya estetik ameliyatının ortaya çıkmaması için adını "Seren Kaya" olarak verdiği bildirildi.

Serenay Sarıkaya, estetik yaptırmak için hastaneye yattı.

Uçankuş'un aktardığı iddiaya göre, Serenay Sarıkaya gizli gizli yaptırdığı estetik ameliyatının duyulmaması için hastane kayıtlarına adını “Seren Kaya” olarak bildirdiği öğrenildi.

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