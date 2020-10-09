Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia: Sahte isimle estetik yaptırdı

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya'nın estetik operasyon yaptırmak için hastaneye Seren Kaya ismiyle yatış yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Uçankuş TV'nin iddiasına Serenay Sarıkaya'nın menajerinden doğrulama geldi.

Konuyla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı açıklama yaptı. Operasyon haberini doğrulayan ve “Küçük bir operasyon geçirdi, bir gece kaldı ve çıktı” açıklamasını yapan ajans, Sarıkaya’nın hastaneye yatış işlemlerini de kendi ismiyle yaptığını belirtti.