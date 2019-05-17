Serenay Sarıkaya günler sonra görüntülendi! Moraller bozuk

Bir arkadaşının iftar davetine gittiği öğrenilen güzel oyuncunun yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşının evinden çıkarak hızlıca aracına binen güzel oyuncu, ısrarlara rağmen camını açmadı. Şoförüne hızla uzaklaşması talimatını veren Serenay, Bebek’ten Tarabya’daki evine doğru yola koyularak gözlerden kayboldu.

Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay Sarıkaya, önceki akşam bir iftar daveti sonrası görüntülendi. Sempatik tavırlarıyla tanınan oyuncu, ağlamaklıydı.