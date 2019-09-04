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  3. Serenay Sarıkaya giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu

Serenay Sarıkaya giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu

Serenay Sarıkaya giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu

Genellikle giyim tarzıyla hayranlarının beğenisini kazanan oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez eleştirilerin hedefi oldu. Sarıkaya'nın giydiği şortu beğenmeyen takipçileri, oyuncunun fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu.

Serenay Sarıkaya, geçen gün tayt şortu ile bir AVM'de görüntülendi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine oyuncu, eleştiri yağmuruna tutuldu. Kimi, 'mahrem yerlerinin belli olduğunu' söylerken, kimisi ise şortu boxer'a benzetti. Bazı takipçileri de Serenay'ın bu tarzını geçen günlerde şort çıkışıyla tepki çeken Ömür Gedik'e gönderme olarak yorumladı.

Ömür Gedik, "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." demişti.

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