Serenay Sarıkaya 'geri döndük' dedi, duyanlara duymayanlara ilan etti!

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sözleri not düştü: "We are back!!!!!! Medcezir yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyorr....!!"

MEDCEZİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Medcezir dizisinin yeniden yayınlanmaya başlayacağı haberi hayranlarını heyecanlandırdı. Medcezir dizisinin konusu ise merak edilmeye başladı. İşte Medcezir'in konusu...

Tozludere mahallesinden bir delikanlı olan Yaman, ağabeyi Kenan'la karıştığı hırsızlık suçundan sonra pavyonda şarkıcılık yapan annesi Nevin ve onun sevgilisi Hasan tarafından evden kovulunca ona evini açan avukat Selim Serez'le birlikte zengin ve dışarı kapalı bir hayatın sürüp gittiği A.Ş.K. Tepesi'ne (Ahmet Şefik Kaya Tepesi) gelmekten başka çaresi kalmaz. Ender'in itirazlarına karşın eve gelen Yaman'la ailenin tek oğlu içine kapanık bir genç olan Mert çok iyi anlaşırlar. Mert, siteye yeni geldiği için büyük ilgi gören Yaman sayesinde çocukluk aşkı Eylül'le konuşma fırsatı bulur. Yaman da Eylül'ün en yakın arkadaşı ve Mert'lerin yan komşusu Mira'yla tanışır.

Mira'nın babası Faruk müşterilerinin parasını batırmış ve bunu gizlemek için tefecilere bulaşmış bir yatırım uzmanıdır ve Ender'le gençken bir ilişkileri olmuştur. Ender önceleri Yaman'ın onlarla yaşaması konusunda isteksiz davransa da annesinin de hapse girmesiyle evlerinde kalmasına razı olur. Mira ile Yaman ilk karşılaşmalarıyla birbirlerinden etkilenmişlerdir fakat Mira uzun zamandır Orkun'la birliktedir ve ailesi bu birlikteliği desteklemektedir. Mira'nın zenginlik ve lüks düşkünü annesi Sude, Faruk'un battığını öğrenince onu terk eder. Mira ise hem ailesinin parçalanması hem de Orkun tarafından aldatıldığını öğrenmesinin ardından depresyona girer. Bu sırada Mert ve Eylül arasında da yakınlaşmalar olur ve Mert şımarık Eylül'le kafa dengi Tuğçe arasında seçim yapmak zorunda kalır. Ender'in babası Asım Şekip Kaya, Yaman'ın yanlarına yerleşmesine sıcak bakmaz. Mira'ın annesi Sude de aynı fikirdedir ve kızının bunalımlarından Yaman'ı sorumlu tutar. Yaman'ın abisi Kenan'ın ortaya çıkması işleri daha da zorlaştırır. Ender ve Selim ise Selim'e gelen yeni iş teklifi konusunda anlaşmazlık yaşarlar. Selim'in işi kabul etmesi ve eski arkadaşı Selda ile tekrar çalışmaya başlaması aralarındaki gerilimi arttıracaktır. Yaman, Mert'in okuluna kabul edilmek için sınavlara girerken Sude de Mira'yı psikolojik tedavi görmesi için zorlamaktadır. Yaman okula kabul edilse de kendini oraya ait hissetmez, Orkun da hayatını zorlaştırmaya devam etmektedir.