Serenay Sarıkaya eski aşkı Çağatay Ulusoy ile görüşüyor
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı. Birbirlerini sosyal medya hesaplarından da takipten çıkan çiftin ayrılığında Serenay Sarıkaya’nın etkili olduğu konuşuluyor.Çağatay Ulusoy'un kardeşi de Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye başladı.
Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya’nın Kerem Bursin’le ayrılmasından sonra Serenay’ın fotoğrafını beğenmişti.
İki eski sevgili geçtiğimiz günlerde yanlarına birer kişi daha alarak Şile'nin biraz ilerisindeki Ağva'ya gitmişlerdi.
Çağatay Ulusoy'un kardeşi de Duygu Sarışın'ı takipten çıkıp Serenay Sarıkaya'nın takip etmeye başladı.