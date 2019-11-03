Serenay Sarıkaya: 'Bana iftira attılar'

Neslihan KESKİN

Dava dilekçesinde, “Cem Yılmaz ile hiçbir ilişkim olmamıştır. Yılmaz’ın evimde 4 gün kaldığı iddiası da iftiradır. Hakkımda yapılan haberde iddia edilen tarihlerde yurtdışındaydım. Bu olayın ve haberin gerçek olması fizik kuralları gereği de mümkün değildir.” ifadeleri kullanıldı.