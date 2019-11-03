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  3. Serenay Sarıkaya: 'Bana iftira attılar'

Serenay Sarıkaya: 'Bana iftira attılar'

Serenay Sarıkaya: 'Bana iftira attılar'

Serenay Sarıkaya, ‘Söylemezsem Olmaz’de ‘Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi’ haber yaptıkları iddiasıyla sunucular Ece Erken ile Bircan Bali hakkında 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Neslihan KESKİN 

Dava dilekçesinde, “Cem Yılmaz ile hiçbir ilişkim olmamıştır. Yılmaz’ın evimde 4 gün kaldığı iddiası da iftiradır. Hakkımda yapılan haberde iddia edilen tarihlerde yurtdışındaydım. Bu olayın ve haberin gerçek olması fizik kuralları gereği de mümkün değildir.” ifadeleri kullanıldı.

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