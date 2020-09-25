25 Eylül 2020 Cuma 12:03 | Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya davadan vazgeçti! Bir şartla affetti…
Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada iş adamı Ali Koç'la aşk yaşadığını iddia eden Kadir Çetinçalı'yı savcılığa şikayet etmişti. Sarıkaya, “Bir kadın derneğine bağışta bulunursa onu affederim” dedi. Kadir Çetinçalı 1.500 lira bağış yapınca dosya kapandı.
Serenay Sarıkaya ile iş adamı Ali Koç'un aşk yaşadığı iddiaları bir dönem sosyal medya gündemine oturmuştu. Yorumcu olan Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Sarıkaya ile Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı.
Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı. Sarıkaya, Çetinçalı'nın bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.
SERENAY SARIKAYA AFFETTİ
Bunun üzerine Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira yardımda bulundu. Sarıkaya da Çetinçalı'yı affetti, dosya kapandı.