Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ilişkisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu: Baba-kız gibiler!

Birlikte görüntü vermemek için muhabirlerden köşe bucak kaçan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, kaçışa son verdi. Ünlü çift, gittikleri mekandan birlikte çıkarken kameralara poz verdiler. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen ikilinin, bir hayli keyifli olduğu kameralara yansıdı.

YAŞ FARKIYLA İLGİLİ ESPRİ YAPTI

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz çifti, ilk röportajlarını da verdi. Oldukça mutlu görünen çift, kameralar önüne ilk defa çıkıp soruları yanıtladı. ‘Serenay Hanım’a hangi şarkıyı söylemek istersiniz?’ sorusuna Yılmaz, “Küçücüğüm her şeyim.” diyerek yaş farkıyla ilgili espri de yaptı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Çiftin ilk kareleri sosyal medyada da yayıldı. Serenay Sarıkaya ismi Twitter'da TT listesine girdi. Pek çok kullanıcı, Serenay ve Cem için "Baba-kız gibiler" yorumlarında bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları...