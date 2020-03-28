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  3. Serenay Sarıkaya adını ve soyadını tescilletti

Serenay Sarıkaya adını ve soyadını tescilletti

Serenay Sarıkaya adını ve soyadını tescilletti

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla son günlerde sıkça adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, adı ile soyadını Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuruyla tescilletti.

Gözde oyuncu, deterjan, çamaşır suyu, kuyumculuk, heykel, ev tekstil ürünleri, reklamcılık ve pazarlama, kırtasiye, uyku tulumları, yiyecek-içecek sağlanması hizmetleri ile güzellik- bakım gibi kategorilerde ismini onaylatmış oldu.

Birçok reklam filminde boy gösteren Sarıkaya, 2020 yılı itibarıyla ismini izinsiz kullanacak fırsatçılara karşı, resmi belgesiyle dava açabilecek.

Milliyet Gazetesi'nden Emrah Akçaay'ın haberine göre; Acun Ilıcalı, Kenan Doğulu, Beren Saat, Gülben Ergen ve Sezen Aksu gibi sanatçılar da ismini korumaya alırken, Aslı Enver, Ezgi Mola ile Fahriye Evcen gibi ünlülerin ise adlarını tescil etmedikleri ortaya çıktı.


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