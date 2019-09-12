Seren Serengil'in aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e zorlama hapis cezası!

Geçen yıl dünyaevine giren Seren Serengil ile Yaşar İpek, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı vermişti. Boşanma sonrası iki taraftan da bir çok iddia ortaya atılırken, Seren Serengil bu zorlu süreçte bebeğini kaybetmişti.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Yaşadığı bu üzücü olayın ardından Seren Serengil avukatı Esennur Ezgi ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma sürecinde kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

YAŞAR İPEK'E ZORLAMA HAPSİ

Habertürk'ün haberine göre; Seren Serengil'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Yaşar İpek'in 3 gün zorlama hapsi aldığı Serengil'in avukatı tarafından duyuruldu. İşte Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi'nin o açıklaması:

"Müvekkilim Sn. Seren Serengil’in hamilelik sürecinde Yaşar İpek eve gelerek, kendisine sözlü ve fiziki şiddet uygulamış ve hakaretler etmiştir. Yaşar İpek müvekkilim hamileyken ve müvekkilimin bu hassas dönemini bildiği halde müvekkilimin annesine telefon açıp yanında müvekkilimin annesini ölümle tehdit etmiş ve kendisine de hakaretler savurmuştur. Bunun üzerine müvekkilimi ve çocuğu korumak adına tedbir talebinde bulundum. Müvekkilimi Yaşar İpek’ten koruma amaçlı tedbir kararı aldırdım.Fakat tedbir kararı aldırdığım halde Yaşar İpek bu seferde sözlü şiddet, psikolojik şiddet uygulamaya devam etmiş, sosyal medyada ve internetten müvekkilim ve çocuğu hakkında yalan beyanlarda bulunmuş iftiralar atmış, tedbir kararına uymadığı için de müvekkilim Sn.Seren Serengil çocuğunu düşürmüştür. Yaşar İpek, müvekkilim hamileyken şiddete uğradığı için aldırdığımız tedbir kararına uymayıp müvekkilimin tansiyonunu çıkartarak çocuğunun düşmesine sebep olduğundan tazyik hapsi talebinde bulundum. Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'in 3 gün süre ile zorlama hapsine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine…"