Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!

İşte Seren Serengil'in ses getirecek açıklamaları: Avukat bey, ben hamileyken kocamın bana küfür ettiğini, üstüme yürüdüğünü ve 'o çocuk yaşamayacak görürsün bak düşüreceksin' dediğini saklamamı, üstünü örtmemi istiyorsunuz.

Daha öncekileri sizle dertleşmiştim ama hamileyken ve ne zor şartlarda bu hamileliği şu anda devam ettirmeye çalışırken bir de beni savcılığa mı vereceksiniz? Ben mi vermeliyim, yoksa siz mi vermelisiniz?

Kadına şiddeti destekleyen bir avukatın vicdanını sorgulamak isterim. Siz avukatsanız kocama söyleyin ben o...u değilim. Onun karısıyım. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum.

Benim şiddet gördüğümü saklamak yerine, benden ve bütün kadınlardan özür dilemesini önerin."

Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan Yaşar İpek, Seren Serengil'in açtığı boşanma davasını kendi talebiyle işlemden kaldırdığını ve bu kez kendisinin boşanma davası açtığını dile getirmişti. Açıklamada Yaşar İpek ile Seren Serengil arasında yaşanan bir tartışmayı yansıtan bir ses kaydının internette paylaşıldığı, ses kaydı ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı da belirtilmişti.



