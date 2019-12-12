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  3. Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na olay gönderme! 'En iyisi kutu açsın yine'

Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na olay gönderme! 'En iyisi kutu açsın yine'

Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na olay gönderme! 'En iyisi kutu açsın yine'

Son olarak Bebek'teki lüks kafesini kapatacağını duyuran Şeyma Subaşı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Subaşı'nın açıklamasının ardından Seren Serengil, flaş bir yorumda bulundu.

Şeyma Subaşı, YouTube hesabından yayınladığı son videoyla gündemden düşmüyor. Subaşı videoda sürekli yurt dışına çıktığı ve çok yoğun olduğu için Bebek’teki lüks kafesini kapatabileceğini söylemişti. Kazancından kar elde edemediğini belirten Subaşı'ya Seren Serengil flaş bir yorum geldi.

'GİTSİN KUTU AÇSIN'

Subaşı’nın Acun Ilıcalı ile tanışıp, ilişkiye başlamasına vesile olan “Var Mısın Yok Musun” yarışmasındaki günlerini hatırlatan Seren Serengil, “En iyisi kutu açsın yine bak onda çok başarılıydı” dedi.

Serengil’in bu yorumuna Subaşı’nın nasıl bir cevap vereceği ise merakla bekleniyor.


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