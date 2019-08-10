Seren Serengil'den hamilelik müjdesi! Gözyaşlarıma hakim olamıyorum

Mayıs 2018'de Yaşar İpek ile dünyaevine giren ünlü sunucu Seren Serengil, hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğruladı. Uzun bir süredir bebek istediğini dile getiren Serengil, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. "Gözyaşlarıma hakim olamıyorum" diyen ünlü sunucu şu duygusal sözleri paylaştı:

"MÜJDEYİ İLK SİZE VEREYİM İSTEDİM"

"Gözyaşlarıma hakim olamıyorum... O dua eden nefesinizden benim için açtığınız ellerinizden öperim... Aslında altı gün sonra yaptıracağım testi çok üzüntüler ve sıkıntılar yaşadığım şu süreçte bebeğime bir şey olmuş mudur evhamıyla doktorumun izniyle bugün gittim yaptırdım o kadar tansiyonlarım yükseldi o kadar zor bir süreçteyim ki tutunamayacağından çok korkmuştum ama bayramda müjdeyi ilk size vereyim istedim. Çoğunuz dayı, çoğunuz teyze, çoğunuz hala, çoğunuz büyükanne adayısınız artık şimdi bu süreci tamamlamak için yine o hayırlı dualarınıza ihtiyacım var... Sizlere eşinizle çocuğunuzla hayırlı bayramlar dilerim sizi çok seviyorum."