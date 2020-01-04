Seren Serengil yeni bir aşka mı yelken açtı? Açıklama geldi

Şu sıralar Kartalkaya'da tatil yapan Serengil'e Mustafa Rahman Tohma da eşlik ediyor. Aşk yaşadıklarının belgesi olarak gösterilen fotoğraflar üzerine açıklama yapan işadamı, “Seren kötü günler geçirdi, arkadaşları aylardır yanında. Aynı arkadaş grubu içerisinde tatile gitmemiz kadar normal bir durum olamaz. Zaten gizli saklı aşk yaşıyor olsak neden Türkiye'nin en gözde kayak merkezine gidelim? Yakın arkadaşımın kötü günlerinde yanında olacağım” dedi.