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  3. Seren Serengil yeni bir aşka mı yelken açtı? Açıklama geldi

Seren Serengil yeni bir aşka mı yelken açtı? Açıklama geldi

Seren Serengil yeni bir aşka mı yelken açtı" Açıklama geldi

Şarkıcı Yaşar İpek ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'in Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Şu sıralar Kartalkaya'da tatil yapan Serengil'e Mustafa Rahman Tohma da eşlik ediyor. Aşk yaşadıklarının belgesi olarak gösterilen fotoğraflar üzerine açıklama yapan işadamı, “Seren kötü günler geçirdi, arkadaşları aylardır yanında. Aynı arkadaş grubu içerisinde tatile gitmemiz kadar normal bir durum olamaz. Zaten gizli saklı aşk yaşıyor olsak neden Türkiye'nin en gözde kayak merkezine gidelim? Yakın arkadaşımın kötü günlerinde yanında olacağım” dedi.


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