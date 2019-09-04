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  3. Seren Serengil, Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açtı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açtı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e hapis istemiyle dava açtı

Yaşar İpek'ten hamileyken şiddet gördüğünü iddia eden ve sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren Seren Serengil, 38 günlük bebeğini kaybederek 4. kez düşük yaptı.

Serengil’in avukatından şu açıklama geldi: "Müvekkilim, eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetleri yüzünden bebeğini kaybetmiş olup, bu vahim olaya sebep olan eşi Yaşar İpek hakkında yasal işlemler için Çağlayan Adliyesi’ndeyim. Müvekkilim adeta cinayete maruz kalmış şekilde psikolojik şiddet uygulanarak bebeğini kaybetmişken annelik haklarını elinden alan eşi Yaşar İpek hala müvekkilime şiddet uygulamaktadır. Yaşar İpek ile ilgili tazyik hapsi talebinde bulunulmuştur."

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