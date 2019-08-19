Seren Serengil ve Yaşar İpek'in evliliğinde kriz mi var?

Çocuk sahibi olmak için yıllardır tedavi gören ve sonunda hamile kalan Seren Serengil’in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Yaşar İpek’le mutlu giden evliliklerini çocukla taçlandırmak isteyen Serengil’in, eşiyle arasının bozuk olduğu iddia edildi.

'ARALARI CİDDİ ANLAMDA BOZUK'

İpek ve Serengil sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakırken, ikiliye yakın bir kaynak “Evet şu aralar Seren’le Yaşar arasında büyük bir kriz var. Seren şuanda hamile olduğu için çok hassas bir süreç geçiriyor. Kesin olarak ayrılacaklar diyemem. Halen aynı evde kalıyorlar ama konuşmuyorlar. Seren, Yaşar'ın iş yaptığı insanlarla iş yapmasını istemediği için durum bu hale geldi. Genel olarak aralarında sorun yoktu ama başka insanlar yüzünden araları ciddi anlamda bozuk” ifadelerini kullandı.