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17 Eylül 2020 Perşembe 17:32 | Son Güncelleme:

Seren Serengil ve Yaşar İpek boşandı!

Seren Serengil ve Yaşar İpek boşandı!

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, 2018 yılında Fransa tatilinde evlendiği şarkıcı Yaşar İpek ile bugün boşandı.

Yaşar İpek ve Seren Serengil arasındaki boşanma davasının ilk duruşması mart ayında görülmüştü. Bugün saat 15.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen davada mahkeme Serengil ile İpek'in boşanmalarına karar verdi. Anlaşmalı olarak boşanan Serengil ile İpek'in birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedikleri öğrenildi.

SEREN SERENGİL VE YAŞAR İPEK NEDEN BOŞANDI?

Yaşar İpek ile Seren Serengil evliliklerinin ilk aylarında boşanmaya karar vermişti. Seren Serengil'in anne olabilmek için mitonkondri nakli yaptırmak istemesi çiftin arasını bozmuştu.

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