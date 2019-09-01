İzinsiz operasyon Yaşar'ı çıldırttı

İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti. “Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik” diyen İpek, eşinin mitokondri nakli yaptırdığını öğrendiğini ve bunu kabul etmediğini anlattı. Gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, “Kobay mıyım ben?” dedi. İpek, “Benden izinsiz başka bir kadının sıvısını yumurtaya koymuşsunuz” diyerek tedavinin yapıldığı hastaneye dava açacağını söyledi. Hastaneye kaldırılan Serengil’in bebeğini kaybetme riski olduğu iddia edildi.

ANNELİK İÇİN YENİ UMUT IŞIĞI

Mitokondri naklinde, sağlıklı bir annenin yumurtasından alınan sıvı, yaşlanan kadın yumurtasına aktarılıyor. Kalitesini yitirmiş yumurta hücrelerine mitokondri transferinin tüp bebek başarısızlığı yaşayan kadınlarda yeni bir umut

ışığı olarak gösteriliyor.