Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana
Bülent Ersoy'un annesinin cenazesinde yıllardır küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen bir araya geldi. Ergen'in Serengil'in koluna değdiği anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.
İkilinin cenazede yan yana gelmesi soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.
Seren Serengil, 2018 yılında sunuculuğunu üstlendiği “Duymayan Kalmasın” adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşmalarını sürdürmüştü. Ergen'in İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne itiraz etmesinin ardından Seren Serengil bilirkişi raporu doğrultusunda 3 gün hapis yatmıştı.
Seren Serengil ve Gülben Ergen, 2017 yılında bir açılışta karşılaşmıştı. Gülben Ergen, Serengil'e omuz atıp geçince Seren Serengil, ünlü şarkıcının arkasından kahkahalarla gülmüştü.