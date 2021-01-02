Seren Serengil son darbeyi annesinden yedi: Gülben Ergen hamlesini affetmedi

Bir süredir Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, 30 Aralık günü programdan sağlık sorunları nedeniyle ayrılacağını duyurdu. Mide ameliyatı olmasının ardından hızla kilo kaybeden ve 46 kiloya kadar düşen Serengil, 'Yaza sağ çıkamayabilirim' demişti.



Tetkikleri yapılan Seren Serengil, pandemi nedeniyle yılbaşını evinde ailesi ve yakın dostları ile geçirdi. Eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Seren Serengil ve annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi yaşandı.

Nevin Serengil, Gülben Ergen'in albüm kapağı fotoğrafını beğendi. Yıllardır Gülben Ergen ile küs olan Seren Serengil annesinin yaptığını affetmedi ve sosyal medyada takipten çıkardı.