Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6584
  • 6,1604
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Seren Serengil şikayet etti, Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Seren Serengil şikayet etti, Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Seren Serengil şikayet etti, Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Şarkıcı Yaşar İpek, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme Yaşar İpek'in, Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı çıkartılan Yaşar İpek, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek ve Cuma gününe kadar cezaevinde kalacak.  (İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hamilelikte unutkan oldum'
Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
Düğünün ardından yaptığı paylaşım duygulandırdı
Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!
Buse Varol aşkını haykırdı
<p>Bingöl´ün Solhan ilçesinin Murat köyünde yapımı süren Kalehan 2 Barajı nedeniyle sular altında ka

Arkeolojik Kazıda Ortaya Çıktı... 3 Bin Yıllık Buğday Taneleri!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ASELSAN'ın ürettiği elektrikli otobüsler yollara çıkıyor

Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belirlendi!