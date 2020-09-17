Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek kimdir?

Seren Serengil ve Yaşar İpek boşandı. Ünlü çift, 2018 yılında Fransa'da evlenmişti. Yaşar İpek Seren Serengil'le boşanma aşamasında olduğu dönemde psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları üzerine 1 ay süreyle uzaklaştırma kararına tabi tutulmuştu. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikilinin son olarak da kavga esnasında ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

SEREN SERENGİL'İN ESKİ EŞİ YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı. Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden sanatçı, ordu evinde de şarkı söylemeye devam etmiştir.

Geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürmüştür.

Yaşar İpek, 2018 yılında Fransa'da Seren Serengil ile evlenmişti. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikilinin son olarak da kavga esnasında ses kayıtları ortaya çıkmıştı. 2019 yılının ağustos ayında boşanma kararı almışlardı.