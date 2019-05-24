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  3. Seren Serengil 5 yıllık aranın ardından geri döndü!

Seren Serengil 5 yıllık aranın ardından geri döndü!

Seren Serengil 5 yıllık aranın ardından geri döndü!

Seren Serengil, 5 yıl aradan sonra bir ayrılık şarkısıyla müzik dünyasına geri döndü.

Orijinal adı “If I Never Sing Another Song “ olan şarkının sözleri Şebnem Sungur, düzenlemesi ise Febyo Taşel’e ait. Klibini Maldivler’de çeken Serengil, kendi tasarımı olan mayolarla kamera karşısına geçti. Sosyal medyada büyük ilgi gören şarkının kendisi için özel bir hatırası olduğunu anlatan sanatçı, şunları söyledi:

“Matt Monro zamanında ‘If I Never Sing Another Song” adlı şarkıyı söylemiş. Evde annem (Nevin Serengil), babamdan (Öztürk Serengil) ayrıldığında bu şarkıyı o kadar çok çalar ve ağlardı ki! Bu beni de çok etkilemişti. Bugün size bunun Türkçe versiyonunu yapmak istedim. Annem babama bir daha dönmedi. Babam geri geldi ama annem kabul etmedi sanırım. Çünkü ‘Çok Geç’ kalmıştı. Anlayacağınız sözlerin çok geç kalınan artık geriye dönüşün mümkün olmadığı bir aşkı anlatması lazımdı. Bunu Şebnem’e (Sungur) anlattım ve tabii onun kadar kimse güzel kaleme alamazdı. Bu şarkı anneme hediyem olsun.”

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