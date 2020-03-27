Serel Yereli koronavirüs yüzünden evden çıkamayınca cama çıktı!

Rol aldığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan Serel Yereli, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram hesabında 350 bin takipçiye ulaşan Serel Yereli'nin paylaştığı fotoğraf, yine olay yarattı.

PENCEREYE ÇIKIP POZ VERDİ

Eğitimine Amerika'da devam eden Yereli, karantina günlerinde sıkıntıdan evinin penceresine çıktı.

Geceliğiyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Yereli'nin fotoğraflarına, takipçilerinden yüzlerce yorum geldi.