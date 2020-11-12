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  • Şeref Sözü'yle hüsrana uğrayan Tolgahan Sayışman'dan şok karar! Oyunculuğa ara verdi
12 Kasım 2020 Perşembe 17:59 | Son Güncelleme:

Şeref Sözü'yle hüsrana uğrayan Tolgahan Sayışman'dan şok karar! Oyunculuğa ara verdi

Şeref Sözü'yle hüsrana uğrayan Tolgahan Sayışman'dan şok karar! Oyunculuğa ara verdi

Şampiyon dizisinden sonra Şeref Sözü'yle hüsran yaşayan oyuncu Tolgahan Sayışman , önceki gün eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan Sayışman ile birlikte yemek yedikleri mekandan çıkarken görüntülendi. Sayışman, sektör değişikliği yaptığını açıkladı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinden sonra Şeref Sözü dizisiyle ekranda yer alan Tolgahan Sayışman yoğunluktan dolayı ailesine pek vakit geçiremediğini açıkladı.

Sayışman bir süredir dizi ve film işlerinden dolayı çok yoğun olduğunu ve ailesiyle bir süredir dışarıya çıkıp vakit geçiremediğini söylerken yeni sürprizlerin de kapıda olduğunu belirtti.

SEKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman tekstil ve inşaat sektörlerinde iş yapacağını söyledi.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin çocukları Efehan, Tolgahan Sayışman'ın iş yoğunluğundan dolayı çok görüşemedikleri için babasını özlüyormuş.

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