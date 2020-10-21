Şeref Sözü İsra Adabeyli kimdir? Şeref Sözü Sude Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sude Güler Şeref Sözü dizisinde İsra Adabeyli karakterine hayat veriyor. Başrolleri Tolgahan Sayışman’la paylaşan Güler 2001 yılında dünyaya geldi. Güzel oyuncu, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ayşe Sultan karakteri ile biliniyor. Peki, Sude Güler kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Sude Güler hayatı ve biyografisi...



SUDE GÜLER KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Sude Güler 2001 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Makedonyalı olan Sude Güler 19 yaşındadır. Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Ayşe Sultan karakterine hayat veren Güler, Mayıs Kraliçesi’nde de Pınar karakterine rol aldı.

2013 yılında ilk defa Çınar dizisiyle ekranlara gelen Güler, İsimsizler dizisindeyse Biruske’yi canlandırdı.

2018 yılında Keşif isimli filmde rol alan Güler, filmin başrolünü oynadı ve Esma karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır.

SUDE GÜLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Şeref Sözü – 2020

Keşif (Esma) – 2018

İsimsizler (Biruske) – 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Ayşe Sultan) – 2015

Mayıs Kraliçesi (Pınar) – 2015

Çınar – 2013