Şeref Sözü 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 2. bölümde neler oldu?

Televizyon ekranlarının yeni dizisi Şeref Sözü geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Başrollerini Tolgahan Sayışman ve Sude Güler’in paylaştığı Şeref Sözü dizisi 1. bölümü ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Çarşamba akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yapımcılığı Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’a aitken yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturuyor. Dizide kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin hikayesi anlatılıyor. Şeref Sözü 2. bölüm özeti ve 3. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



ŞEREF SÖZÜ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ŞEREF SÖZÜ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Cihan ve İsra’nın adaya gelişinin ardından Adabeyli Adası’nda gerilim tırmanıyor! Yasemin ile evleneceği düğün gününde kolunda ‘karım’ diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan, başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke eder.

Şükran ve Sefer, kızları Yasemin’in bu şekilde ortada bırakılması karşısında Cihan’dan hesap soracaklarken, oğlunun her kararının, her şartta arkasında duran annesi Emsal bile bu kez Cihan’ı desteklemez.Tüm ailesi ve ada halkı, düğünü için onu beklerken Cihan, İsra ve oğlum dediği Ömer’in adada kalacağını ilan edince, Yasemin oğulları Mustafa’yı da yanına alarak ortadan kaybolur.