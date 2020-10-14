Şeref Sözü 1. bölüm izle! Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şeref Sözü 1. bölümü ile 14 Ekim Çarşamba akşamı Show Tv’de başladı. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik ve Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Şeref Sözü dizisi ilk bölümü ile izleyicileri heyecanlandırmayı başardı. TIMS & B Productions imzalı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Şeref Sözü 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan’ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan’a gider!

Faruk, şehrin her yerinde İsra’yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası’nda tüm düzen alt üst olacaktır... Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen ‘Şeref Sözü’ geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

ŞEREF SÖZÜ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.