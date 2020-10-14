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  • Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Şeref Sözü nerede çekiliyor?
14 Ekim 2020 Çarşamba 14:03 | Son Güncelleme:

Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Şeref Sözü nerede çekiliyor?

Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir" Şeref Sözü nerede çekiliyor"

Şeref Söz bu akşam Show TV ekranlarında başlıyor. Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı dizi izleyici ile saat 20.00'da buluşacak. Şeref Sözü oyuncuları arsında Sude Güler, Öykü Çelik ve Hülya Darcan bulunuyor. Şeref Sözü dizisinde hayranları, Tolgahan Sayışman'ı bugüne kadar görülmemiş bir rolde izleyecekler.

Ekranların yeni soluklu dizisi Şeref Sözü bu akşam saat 20.00'da Show TV'de başlıyor. İlk bölümüyle izleyici karşısına geçecek olan dizinin başrolünde Tolgahan Sayışman yer alıyor. Şeref Sözü güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciden tam not almaya hazırlanıyor.

ŞEREF SÖZÜ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şeref Sözü genel itibarıyla İzmir'de çekiliyor. Dizinin bazı sahneleri ise Mardin'de çekilecek.

Özel tasarım tablolar, mobilyalar ve objeler ile hazırlanmış dünya, ihtişamlı Adabeyli Konağı ve tüm mekânlarıyla Şeref Sözü'nün tanıtımları göz kamaştırdı.

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir.

Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan 'İsra'dır.

İsra'nın tek bir umudu vardır; o da Cihan Adabeyli'dir.

İsra'nın Adabeyli malikanesine Cihan'ın eşi olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.

Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

Verilen "Şeref Sözü" geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır.

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI

  1. Tolgahan Sayışman
  2. Sude Güler
  3. Hülya Darcan
  4. Aras Aydın
  5. Öykü Çelik
  6. Meltem Gülenç
  7. Umut Kurt
  8. Toprak Sağlam
  9. Bülent Düzgünoğlu
  10. Mert Yavuzcan
  11. Hülya Şen
  12. Nazlı Çetin
  13. Sıla Korkmaz
  14. Begüm Alınca
  15. Sahra Gümüş
  16. Görkem Türkeş

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