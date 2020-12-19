Şeref Bey dizisi Exxen'de ne zaman yayınlanacak? Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Şeref Bey dizisi gündemde merakla araştırılan diziler arasında yerini aldı. Dizinin afişi Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin yapımcılığını Most Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Peki, Şeref Bey dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

ŞEREF BEY DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şeref Bey, İnternet dizisi olarak 2021'de Exxen adlı dijital platformda yerini alması planlanıyor. Dizinin hangi ay yayınlanacağı henüz belli değil.

ŞEREF BEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Most Yapım'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Şeref Bey dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Serhat Kılıç, Devrim Yakut ve Erdem Kaynarca gibi isimler yer alıyor.