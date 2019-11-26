Serdar Seki kimdir, ne iş yapıyor? Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki kaç yaşında?

Serdar Seki kimdir? sorusu merak edilen konular arasına girdi. Şarkıcı Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi. Ünlü şarkıcı çok üzgün olduğunu ve dua istediğini söyledi. Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki kaç yaşında? araştırılıyor..

DENİZ SEKİ'NİN KARDEŞİ SERDAR SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle profesyonel anlamda 19 yıldır televizyon sektörünün değişik alanlarında; çeşitli tv programları, 200’ ü aşkın videoklip, tanıtım filmleri ve reklam filmleri olmak üzere bir çok alanda hizmette bulundu. 2010 yılının mayıs ayında “Skare Film Yapım” adını vererek kurduğu prodüksiyon şirketi ve profesyonel ekibiyle, birçok yapımın altına imza attı. Serdar Seki, 2017 yılında Suada'da Pınar Muslu ile evlendi. 2014 yılının Ocak ayında şirketin ismini "Film Sanat" olarak değiştirerek daha büyük projelerle videoklıp, televizyon programları ve reklamların yanı sıra; sinema filmi ve dizi projeleriyle ilgili çalışmaları devam etmektedir.

Serdar Seki dün altı saatlik çok ciddi bir operasyon geçirdi. Serdar Seki’nin doktoru ameliyat sonrasında kritik sürecin devam ettiğini söyledi. Kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle kan sulandırıcı hap kullanan Serdar’ın bir anda iş yerinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. 2. Sayfa’daki habere göre kardeşinin sağlık sorunuyla ilgili telefonla ulaşılan Deniz Seki ‘Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuştu.

DENİZ SEKİ KİMDİR?

1 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğan Deniz Seki, ilkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonu'ndaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu.

DENİZ SEKİ'NİN İLK YILLARI

İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı. 1995 yılında, "Pop-Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı ile[kaynak belirtilmeli] birinci oldu, 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlandı. 2 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı.

2000'Lİ YILLAR VE SONRASI

İkinci albüm çalışması olan Anlattım'ın ardından üçüncü albümü Şeffaf, 12 Aralık 2001 tarihinde yayınlandı, bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klipler çekildi. 70'li yılların popüler şarkılarından oluşan dördüncü albümü ise "Aşkların En Güzeli" 27. Ağustos 2003'te yayınlandı, 25 Mart 2005'te yayınlanan beşinci albümü "Aşk Denizi"ndeki 14 şarkının 13'ünün sözleri ve bestesi yine Deniz Seki'ye aittir. Üç yıl aranın ardından 2008 yılında yayınlanan Sahici albümünde yine çoğunlukla kendi bestelerini seslendirmiş, albümün ilk klibi kardeşi Serdar Seki yönetmenliğinde "Aptal" şarkısına çekilmiştir. Albümle aynı isimli Sahici şarkısına ikinci klip çekilmiş, şarkı birçok Türkçe Top Müzik listesinde liste başı olmuştur. "Şaka Değil" ve "Zirve" parçalarına resimlerinden ve klip görüntülerinden oluşan yeni klip hazırlanmış olsa da sanatçı cezaevinde olduğu için müzik listelerinde yer almamıştır. Ayrıca, Deniz Seki 2006'da yayınlanan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde "Gonca" rolüyle rol almış ve aynı yıl Lipton markası için kendi yazıp bestelediği "LİptonOHH" parçasını da seslendirmiştir.

Deniz Seki uyuşturucu soruşturmasının ardından yaşadığı kötü günlerin arkasından yüze yakın konser ve program yaptıktan sonra yine birçok şarkının kendisine ait olduğu Sözyaşlarım albümü 2011 yılında yayınlanmış, ayrıca aynı yıl Yavuz Bingöl ile 5 bölümlük bir müzik programı yaptı ve 2012 yılında İzzet Çapa ile bir televizyon programı, müzikal ve bir sinema filmi yapacağını duyurmuştur. Sözyaşlarım albümünün ilk klibi Serdar Seki yönetmenliğinde "Suya Hapsettim" şarkısına çekilmiştir. Şarkı birçok televizyon dizisinde kullanılmıştır. Albümde ikinci şarkı "Aşk Müzikali"'ne yine Serdar Seki yönetmenliğinde Nahide Rüya Adasında çekilmiştir.

DENİZ SEKİ HAPİS CEZASI

İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını infaz savcılığına gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Seki, 15. Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 16. Kasım 2014'te cezaevine gönderildi. 5. Haziran 2017'de tahliye edildi.

Albüm

Hiç Kimse Değilim (1997)

Anlattım (1999)

Şeffaf (2001)

Aşkların En Güzeli (2003)

Aşk Denizi (2005)

Sahici (2008)

Sözyaşlarım (2011)

İz (2014)

Uzun Hikaye (2018)