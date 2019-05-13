Serdar Peçen Yeşim Gül kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncunun evinde intihar!

Oyuncu Yeşim Gül’ün işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen, ünlü oyucunun evinde yaşamına son verdi. Peçen’in barışmak için gittiği evde çıkan tartışma sonrası intihar ettiği iddia edildi. Peçen’in ailesi ise ünlü oyuncuyu suçladı.

Ünlü oyuncu Yeşim Gül (53) 28 yaşındaki oyuncu Serdar Peçen ile birlikteydi. İkili bir süre önce ayrıldı. Sabah gazetesinin haberine göre sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar Peçen, geçtiğimiz cuma günü konuşmak için ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine gitti. Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, pencereden atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



AİLEDEN ŞOK SUÇLAMA: 'ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'



Serdar Peçen'in ailesi ise açıklama yaptı, Yeşim Gül’ü suçladı. Genç oyuncunun ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim hanım kardeşime yardım edeceğine bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Yeşim hanımın cezalandırılmasını istiyoruz" iddialarında bulundu. (Sabah)





YEŞİM GÜL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tam adı: Yeşim Gül Akşar. 27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Yeşim Gül, sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.



Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Tamamen Doluyuz / Dış Ses - 2018

Sevgili Hayat / Lena - 2014

İçerdekiler / Kadın - 1988

Rol Aldığı Filmler:

Bizi Hatırla (2018)

Sizi Seviyorum (Hatice, 2009)

Kıskanmak (Naşide, 2009)

Gökten Üç Elma Düştü (Necla, 2008)

Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Zehra, 2006)

Rol Aldığı Diziler:

Dolunay (Leman, 2017)

Cesur Yürek (Güler, 2016)

Aşk Yalanı Sever (Elmas Koçoğlu, 2016)

Çırağan Baskını Çırağan Baskını (Valide Sultan 2014)

Alın Yazım (Aysel, 2014-2015)

Dila Hanım (Eren Hanım, 2012-2013)

Sensiz Olmaz (Sumru, 2011)

Ömre Bedel (Ayten, 2009-2010)

Ayışığı (Saye, 2008)

Tatlı Bela Fadime (Müzeyyen, 2007)

Oyun Bitti (Ayfer, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Belkıs, 2006)

Gülpare (Nurhan Güldemir, 2006)

Arka Sokaklar (Leman, 2006)

Ödünç Hayat (Jale, 2005)

Bizim Evin Halleri (Fidan, 2000)