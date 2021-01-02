Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen 'Padişah' şarkısı itirafı! Hikayesini ilk kez anlattı

Ünlü şarkıcı Serdar ortaç, ATV'nin en çok sevilen programlarından olan sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. Serdar Ortaç, sevilen şarkısı 'Dansöz' ile stüdyoya giriş yaptı.



Ortaç, Sibel Can'a verdiği ve bir döneme damgasını vuran 'Padişah' şarkısının hikayesini ilk kez anlattı. Ortaç, 'O zaman bana caka satan biri vardı. Kendini çok yüksekte görüyordu. Galiba o aklıma geldi.

Yani 'hepimiz aynıyız' demek istedim. Kimse sultan değil, kimse padişah değil. Yarın ne olacağımız belli değil.' dedi.

Kenan İmirzalıoğlu, o kişinin durumunu sordu. Serdar Ortaç ise 'O süründü, şu an sürünüyor' yanıtını verdi.



