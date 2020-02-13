Serdar Ortaç'tan sonra Chloe Loughnan da aradığı aşkı buldu!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturan Chloe Loughnan, geçtiğimiz yılın ortalarında Ortaç'tan tek celsede boşandı. Boşanmasının ardından bu yana yalnız olan model, iş insanı Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, İstanbul Emirgan'daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldı. İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon, dün akşam yine aynı mekana gitti.

Chloe Loughnan geçtiğimiz günlerde adının eski eşiyle anılmasından rahatsız olduğunu dile getirmiş ve Serdar'la anılmaya, bir yerlere gelmeye ihtiyacım yok” demişti.

SERDAR DA AŞKI BULDU

Öte yandan İrlandalı modelin eski eşi Serdar Ortaç da bir süre önce meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisinden ilk kez bahseden Ortaç, "Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.