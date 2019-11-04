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  3. Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'

Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'

Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gece Etiler’de sahne aldı.

Şarkı aralarında seyircisiyle sohbet de eden Ortaç, elinden telefonu düşürmeyen kadınlara sitem ederek “Instagram olmasa kadınlar ne yapardı acaba. Kadınlar süslenecek, güzel güzel giyinecekler ve elaleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram'da ne yapıyorsun. 

'ALLAH'TAN BOŞANDIK'

Benimki de öyleydi. Allah'tan boşandık artık dert etmiyorum” diyerek eski eşi Chloe Loughnan’a göndermede bulundu.

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Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'
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