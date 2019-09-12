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  3. Serdar Ortaç'tan kafaları karıştıran Chloe Loughnan paylaşımı!

Serdar Ortaç'tan kafaları karıştıran Chloe Loughnan paylaşımı!

Serdar Ortaç'tan kafaları karıştıran Chloe Loughnan paylaşımı!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, geçen günlerde kafaları karıştırdı. Eski eşinin detoks sularını paylaşan Ortaç, kısa sürede paylaşımını sildi. Popçunun bu hamlesi ‘Serdar’ın Chloe pişmanlığı’ dedirtti.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini geçen ay sonlandırdı. Birbirlerini sosyal medyadan da silen çiftten Serdar Ortaç, yeni bir hamlede bulundu. Ortaç, geçen günlerde Instagram hesabında eski eşinin kendi adını taşıyan detoks sularının reklamını yaptı. Ancak popçunun bu şaşırtan paylaşımı profilinde sadece birkaç dakika kaldı. Ünlü şarkıcı, bu sürpriz paylaşımını hemen sildi. Serdar'ın bu hamlesi ‘Serdar’ın Chloe pişmanlığı’ dedirtti.

ONLAR ARTIK İKİ YABANCI

Öte yandan Loughnan, boşandıktan sonra ülkesine döndü. Eski eşiyle dost kaldıklarını söyleyen Ortaç, İrlandalı modelle karşılıklı takipleşmeyi de bıraktı. Bu durum da "Onlar artık iki yabancı" dedirtti.

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