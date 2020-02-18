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  3. Serdar Ortaç'tan ilk paylaşım geldi! Seçil Gür ile aşkını ilan etti

Serdar Ortaç'tan ilk paylaşım geldi! Seçil Gür ile aşkını ilan etti

Serdar Ortaç'tan ilk paylaşım geldi! Seçil Gür ile aşkını ilan etti

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün 50 yaşına bastı. Ortaç'ın yeni sevgilisi Seçil Gür ise şarkıcıya sürpriz doğum günü organize etti.

Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür'ün sürpriz olarak düzenlediği yemek ile 50. yaşını kutladı. Basından gizli olarak gözlerden uzak gerçekleştirilen doğum günü etkinliğine Ortaç'ın yakın akrabaları da katıldı. 

AŞK BELGELENDİ

Seçil Gür, Ortaç ile geceden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını gözler önüne serdi.

Ortaç, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Seçil Gür ile ilgili soruları yanıtlamış, "Biz zaten tanışıyorduk, 10 yıldır arkadaşız. Şarkı yapıyoruz ve o vesile ile daha sık görüşüyoruz. Birlikte miyiz? Onu beraberken cevaplayalım. Şu an her şeyimiz güzel. Yarın yine birlikteyiz" demişti.


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