Serdar Ortaç'tan flaş itiraf: Demet Akalın, Ebru Gündeş ile aramı bozdu!

İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları...

Bir zamanlar çok sıkı dost olduğun Ebru Gündeş’le görüşüyor musunuz?

- 5 yıl önce Çeşme’de Demet Akalın’la sohbet ediyorduk, Reza Zarrab tutuklanmıştı. Demet dedi ki “Ebru’yu arayıp geçmiş olsun dedin mi?” Ben de “Daha bugün tutuklandı. Bir gün geçsin, ne olduğunu anlayalım, yarın ararım” dedim ve o konu öyle kapandı. Aylar sonra Demet, Ebru’ya “Aman Reza içeri girdi, ben neden Ebru’yu arayayım” demişim gibi aktarmış. Ebru da bu denilene inanıp o günden beri yüzüme bile bakmadı. “Merhaba” desem selamımı almıyor. O yüzden o arkadaşlık çöpe gitti.

“Şimdi daha çok ayakkabın ve çantan olsa nereye gideceksin, giyeceksin?” sözlerine Demet Akalın “Herkes bütçesine göre harcar. Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu” karşılığını verdi...

- Ben ona demedim ki, kendime söyledim. “Öküz kadar paran olsa nereye gideceksin?” dedim kendime. Ama Demet bel altı vurdu. Sana ne benim kumarımdan. Ben kazandım; bin 500 tane eser yazarak. Kumar oynadım, eşeklik ettim ve kaybettim. Bu lafın üzerine ne diye konuşuyorsun ki... Kimseye kızmam, kızmadım. 30 senelik müzik yaşantımın ilk fırçasını şu an atıyorum. “Bilsem Ki” şarkım 7 sülalemi geçindirir

Son dönemde ciddi bir maddi sıkıntı mı yaşıyorsun?

- Hayır, param bitmedi. Allah’a şükür evim, arabalarım, 2 bin TL değerinde bisikletim var. Bir aydır evden çıkmayıp sürekli şarkı yazıyorum. Bir sürü bestem var. Ben öldükten sonra “Bilsem Ki” şarkımın telifiyle yedi sülalem geçinir. Çünkü tam 18 milyon kez indirilmiş. 380 milyon kez de dinlenmiş üst üste. Yani para konusunda bence Serdar Ortaç’ın ismi yeter. Acınacak halde değilim. Yarın bir reklam teklifi gelir, hiç belli olmaz bu işler. Yani toparlanır. Annemle nasıl konuşuyorsam Instagram canlı yayınlarında da aynı öyle konuşuyorum.

Eski eşin Chloe’ye bu ayki tazminatını ödeyemediğini söyledin...

- Taksitlerle toplam 1 milyon TL ödeyeceğim. Chloe, “Bugün varsa bugün, seneye olursa seneye öde. Ben o parayı helal ettim” dedi. Kız benden ayrılırken 300 bin TL istedi. O da İrlanda’da bir ev kiralayıp yeni hayat kurmak için... 1 milyon TL’yi ben vermek istedim. Ama taksitlere böldüm. Kıza laf etmesinler, kötü de görmesinler.

ASKERLİĞİMİ DE YAPTIM TAŞ GİBİ, HAPİSTE DE YATTIM BABALAR GİBİ

Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı “İki Gözüm Ahmet” filmindeki baş kahramanlardan biri de sensin...

- Yıllardır Ahmet Kaya olayıyla ilgili boş yere suçlanıyorum. Olayın gerçek kahramanlarının isimlerini verirsem ortalık karışır. Sadece başlatılan marşa devam ettim ama bütün fatura bana kesildi. “Ahmet Kaya’yı öldürdü” damgasından bir türlü kurtulamadım.

Hayatındaki en unutulmaz an nedir?

- Klibimde oynayan Meksikalı bir kıza âşık oldum ve 6 ay onun yanına gittim. Döndüğümde 1998’de savcı “Sen asker kaçağısın” dedi ve Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki sahnemden beni alıp Mamak Cezaevi’ne gönderdi. Sibel Can’a “Padişah” şarkısını verdiğim gündü. Askeri savcı dava açtı. Sonra askerden kaçmak için Kıbrıs’ta bir okula yazıldığım iddia edildi. Kıbrıs’ta hangi üniversiteye yazılmışım? Bilkent Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü dereceyle kazandım ve okulu 3’üncü yılında bıraktım. Askerliğimi de yaptım taş gibi, hapiste de yattım babalar gibi... Siz koronovirüs sebebiyle 38 gün evde daralıyorsunuz, ben askerlik sebebiyle 88 gece Mamak’ta yerin 7 kat dibinde hapis yattım. 30 gün de Sivas’ta sürgünde askerlik yaptım.