Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a karşı şok hamle! Artık konuşamayacak

2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 9 Ağustos'ta tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşandıktan 2 ay sonra Serdar Ortaç'tan şok bir halme geldi. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı.

YASAĞI DELERSE 100 BİN TL ÖDEYECEK

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak. Genç model, yasağı delerse 100 bin TL ödeyecek. Aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Ortaç da veriği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsetmeyecek.