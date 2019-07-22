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  3. Serdar Ortaç'tan eşi Chole ile ilgili şaşırtan istek! Bir daha dünyaya gelsem...

Serdar Ortaç'tan eşi Chole ile ilgili şaşırtan istek! Bir daha dünyaya gelsem...

Serdar Ortaç'tan eşi Chole ile ilgili şaşırtan istek! Bir daha dünyaya gelsem...

Ünlü popçu Serdar Ortaç'tan eşiyle ilgili şaşırtan bir itiraf geldi. Serdar Ortaç eşi Chloe Loughlan için yaptığı itiraf hayranlarının ilgisini çekti. Ortaç, "Bir daha dünyaya gelsem uzun boylu olmak isterdim. Karımın omzuna el atmak istiyorum, olmuyor. Chole benden uzun, 1.77 cm" dedi.

Ünlü popçu Serdar Ortaç'tan eşiyle ilgili şaşırtan bir itiraf geldi. Serdar Ortaç eşi Chloe Loughlan için yaptığı itiraf hayranlarının ilgisini çekti. Ortaç, "Bir daha dünyaya gelsem uzun boylu olmak isterdim. Karımın omzuna el atmak istiyorum, olmuyor. Chole benden uzun, 1.77 cm" dedi. 

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç 2014 yılında hayatını birleştirdiği Litvanyalı model eşi Chloe Loughlan ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

27 yaşındaki model Loughlan'ın uzun boyuna atıfta bulunan Ortaç, "Bir daha dünyaya gelsem uzun boylu olmak isterdim. Karımın omzuna el atmak istiyorum, olmuyor. Chole benden uzun, 1.77 cm" açıklamasında bulundu. 

49 yaşındaki Ortaç'ın boyu 1.67 cm.

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